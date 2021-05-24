MHP kumpasının yargıcı Oktay Acu ankesörden çıktı





Ahmet Acu'ya 15 yıla kadar hapis istendi. Oktay Acu'ya yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DKK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde askeri öğrencilik yapmış öğrencilere yönelik ardışık aralamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Acu'nun örgüt üyeleri ile ankesörlü hatlardan aramalar yaptığı tespit edildi. Oktay Acu'nun üzerine kayıtlı birkaç farklı hat olduğu bu hatların Ankara, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş gibi illerden ankesörlü hatlardan arandığı, söz konusu hatlardan bir tanesinin oğlu Ahmet Acu'nun kullandığı belirlendi.