Milli SİHA Bayraktar TB2, Avrupa semalarında uçacak

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.