Milli SİHA Bayraktar TB2, Avrupa semalarında uçacak

Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.
NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK SİHA İHRACATI
Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.
Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.