PKK'nın istihbaratçısı tek tek itiraf etti! 350 kişilik terör ağı deşifre edildi

M.Y. örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, 350 teröristi gerçek isimleri, kod isimleri ve katıldıkları silahlı ve bombalı saldırılarla ilgili fotoğraflarından teşhis ederek, örgütün bundan sonraki eylem ve faaliyetlerini de ayrıntılı biçimde deşifre etti.