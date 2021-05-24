SON DAKİKA! Bakan Koca'dan DSÖ genel kurulunda İsrail tepkisi: Tepkimizi göstermezsek bu toplantılar anlam taşımaz

"KORONAVİRÜS TÜM ÜLKELERİ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI ETKİLİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un tüm ülkeleri ve sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğinin altını çizdi. Salgının ekonomi üzerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık güvenliği ve "maişetin devamlılığının" aynı madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaştıklarını anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sağlık politika yapıcılarına sadece insan sağlığı açısından değil; insan yaşamını etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu gelişmeler, sağlık camiası olarak yıllardır konuştuğumuz sağlık politikalarında bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sağlık uygulamalarını etkin bir şekilde hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır."