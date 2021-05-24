Son dakika | Diyarbakır'da flaş terör operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de var...

Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda KCK'nın siyasi alan yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, kırsal alana örgüt elemanı aktarımı yaptıkları, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak araç kundaklama, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı atma suçlarını işledikleri ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP ve DBP'nin (Demokratik Bölgeler Partisi) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Şırnak ve Tunceli'de özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, adreslerde arama yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.