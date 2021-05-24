Son dakika: Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lıya 15 yıl hapis cezası istendi

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen İzzettin Ö., İstanbul'da bulunan LGBT derneğine saldırıda bulunacağını itiraf etti. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İzzettin Ö. İfadesinde saldırıyı arkadaşından 500 TL'ye aldığı silah ile gerçekleştireceğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen İzzettin Ö.'nün İstanbul'da saldırı eylemi gerçekleştireceği tespit edildi. Gözaltına alınmasının ardından cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinde İzzettin Ö., LGBT derneğine saldırı gerçekleştireceğini itiraf etti. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan İzzettin Ö., arkadaşından silah satın aldığını ve İstanbul'da bulunan LGBT derneğine gidip saldırı düzenleyeceğini anlattı. İzzettin Ö., saldırıyı planlamasındaki nedenin de LGBT'lilerin çizdiği bir karikatür sonucunda olduğunu söyledi.

500 LİRAYA ALDIĞI TÜFEKLE SALDIRACAKMIŞ



İzzettin Ö., iddianamedeki ifadesinde İstanbul'a gitmeyi planladığını ve bunun üzerine arkadaşından 500 liraya bir tüfek aldığını kaydetti. İzzettin Ö., "LGBT isimli dernek tarafından peygamberimizin karikatürünün çizildiği haberini Facebook'ta gördüm. Bu haberi okuduğumda evdeydim. Haberi görünce can sıkıntısıyla dışarı çıktım. Namaz kılmak için gittiğim mescidin üstünde yer alan çay ocağına gittim. Burada Haydar A. isimli şahısla karşılaştım ve kendisinde tüfek olup olmadığını sordum. Haydar da bana kendisinde bir tane silah olduğunu ve isterse bana satabileceğini söyledi. Sonrasında Haydar bana pompalı diye tabir edilen av tüfeği getirdi. Bunun karşılığında kendisine 500 TL para verdim. Silahı aldıktan sonra kendisine İstanbul'a gideceğini ve burada LGBT derneklerine saldırı yapacağımı söyledim" dedi.