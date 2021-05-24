Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: Yerli aşıda antikor müjdesi
Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:22 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:22

Son dakika haberler: Yerli aşıda antikor müjdesi

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Son dakika haberi... 'de geliştirilen yerli aşı adayının 'na teslim edilen faz-2 raporuna göre 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100'ünde, yani tamamında antikor oluştuğu belirlendi. İşte yerli aşıdaki son dakika gelişmeleri ve çapıcı tespitler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz." açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi ve Varank ""Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Yerli aşının merkezinden de bu kapsamda çok önemli son dakika haberleri gelmeye başladı. En büyük müjde de koruyuculuk oranıyla ilgili. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

SON DAKİKA YERLİ AŞIDA KORUYUCULUK ve ANTİKOR ORANI YÜZDE 100

Buna göre gönüllüler üzerindeki Faz çalışmaları devam eden ve 'de geliştirilen yerli aşı adayının 'na teslim edilen faz-2 raporuna göre tam 250 gönüllü üzerinde yapılan araştırmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100'ünde, yani tamamında antikor oluştuğu belirlendi.

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre gönüllülerin kanındaki antikor seviyesine ilişkin çalışma sonuçlandı ve kısa bir süre önce bu süreç de tamamlandı. Bu kapsamda antikor oranı yüzde 100 olarak ortaya çıkmış oldu. Netice rapor haline getirilerek 'na gönderildi. Resmi açıklama Sağlık Bakanlığı ya da bizzat Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılacak.

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

FAZ-2 BİTTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısında da faz-2 çalışmasının bittiğini, faz-3'ün de haziranın başında başlayabileceğini söyledi. Koca, inaktif olan ilk yerli aşıda süreçler başarıyla tamamlanırsa aşının eylül ayında acil kullanım onayının söz konusu olabileceğini bildirdi.

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısı ile aşılamada peyderpey 20 yaşa kadar inmek istediklerini belirtti.

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

UZMANLAR UMUTLU

Yerli aşı çalışmalarını takip eden uzmanlar elde edilen verilerin gayet olumlu olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ediyor. Çünkü uzmanlara göre elde edilen bu yüzde 100'lük netice ileri yönlü projeksiyon sağlarken aşının oldukça etkin olacağına da işaret ediyor.

Şu an 65 yaş üstündekilerin yüzde 84'üne aşının ulaştığını ve bu oranın yüzde 90 ve üzeri olmasını istediklerini vurgulayan Koca, "İnsanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum." dedi.

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Pfizer Biontech'in koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu göndermek istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi: Yerli aşıda antikor müjdesi

Şahin, bu konuda son iki haftadır ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Allah'ın izniyle aşıları zamanında Türkiye'ye getireceğiz" ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: Yerli aşıda antikor müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA