Son dakika | Kritik dönemeçte saldırılar neden arttı? "15 Temmuz'da başaramayanlar yeniden deniyor"

Ve bu 60 yıldır değişmiş ve bu kez birlikte plan yaptıkları bir coğrafya olmuştur. Yükselen Türkiye ise bugün onların planlarını engellemiştir. İçte dışta böylece her türlü provokatif eylemlere girişecekleri belliydi. Ve düğmeye bastılar.

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EKONOMİ, TERÖR VE BİRÇOK KURULUŞ ÜZERİNDEN DENEDİLER

Türkgün Ankara temsilcisi Kadir Yıldız: 15 Temmuz'da Türkiye'yi boğmak isteyenlere karşı Türkiye güçlenerek çıktı ve yeni yönetim sistemiyle savunma sanayi adımaları attı. Terör tehditlerini def etti. Birçok kuruluşlara karşı mücadelesine de devam ediyor. Bunu emperyal güçler elbette uyguluyorlar ama raporlarında da görebiliyoruz bunu. Derecelendirme kuruluşları üzerinden, bizzat siyasiler tarafından da bu yapıldı.

Türkiye'nin pandemi sürecinde bile yükselişle kapatan bir ülke olarak ekonomisinde de saldırıları bertaraf etmiş oldu. Ve terörle mücadelede çok önemli adımlar atıyor Türkiye.Bunların iştahını kabartmalarına müsaade etmedi. Çevresinde terör devletçikleri kurmak isteyenlere geçit vermedi. Bu da elbette rahatsızlık oluşturdu. Hayata geçirilen reform ve adımlardan rahatsız olanlar bugün içine kapanmasını sağlamak için birtakım operasyonlar yapıyorlar. Ekonomi, terör, muhalefet derken birçok konuda bunu denediler.

Milletimiz buna prim vermeyecek ve önümüzdeki süreçte Türkiye'nin liderliğe oynadığı günleri göreceğiz