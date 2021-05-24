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Giriş Tarihi: 24.5.2021 11:07 Son Güncelleme: 24.5.2021 11:23

Son dakika! MSB: 'ın ölüme terk ettiği 81 göçmen Meriç'te kurtarıldı

Son dakika! MSB: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 81 göçmen Meriç'te kurtarıldı

Son dakika açıklamasında bulunan : tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 , üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Meriç'te 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

MSB açıklamasında "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan göçmenlere yönelik sık sık bu insanlık dışı muameleyi uyguluyor. Batı'dan ise herhangi bir tepki gelmemesi dikkat çekiyor.

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Son dakika! MSB: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 81 göçmen Meriç'te kurtarıldı
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