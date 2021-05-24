Son dakika | SABAH' Interpol'de: Türkiye suçla mücadelenin üssü oldu

İnterpol gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak kendisini yeniliyor. Üye 194 ülkeden sağladığı bilgilerle, 18 farklı veri tabanı oluşturuldu. Milyonlarca bilgiyi barındıran İnterpol veri tabanları, suçlulara ait kimlik bilgileri ve parmak izlerinin yanı sıra; çalıntı eşyalar, pasaportlar; her türlü deniz, hava, kara taşıtları ve silahlara ait bilgileri içeriyor. 2020 yılı itibariyle 18 veri tabanında 113 milyon veri bulunurken günlük ise 9 milyon arama yapılıyor. Türk İnterpol'ü 194 üye ülke arasında gerek personel sayısı gerekse 200 bin gelen giden evrak hacmiyle ilk on sırada yer alıyor.

Covid-19 nedeniyle 2020'de dünya İnterpol'leri evlerinden çalışırken Türk İnterpol'ü suçla mücadelede hız kesmedi. Gürcistan'dan 27, Almanya'dan 10, Fransa'dan 3, ABD ve Rusya'dan 1'er suçlu gibi çok sayıda ülkeden, terör, uyuşturucu, kaçakçılık, cinayet vb. aranan 88 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. Yine Türkiye'de yakalanan 3 suçlunun iadesi sağlandı.





FİLİSTİN, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE ÜYE...

Filistin, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasının ardından, uluslararası birçok kuruma üye olma imkanı yakaladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in devlet olarak her platformda desteklenmesi talimatı verdi. Çin'de yapılan 86. İnterpol Genel Kurulu'nda Türkiye'nin yoğun kulis faaliyetleri neticesinde 74 oy olan Filistin devleti üyeliğe halk kazandı.