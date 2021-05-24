Son dakika: 'Üst düzey' operasyonda kritik detay: Anlık istihbarat, anlık teyit, anlık vuruş...

"FANTASTİK BİR OPERASYON"

Ağar sözlerine şöyle devam etti:

Olayın ardından hemen görüntüler elde edilmiş. Görüntüler yalnızca havadan değil, olay yerinden de, karadan da çekilmiş. Bu MİT'in sahaya hakimiyetini, istihbaratının kuvettini gösteriyor. Çok uluslu bir istihbarat operasyonu, fantastik bir operasyon... O araçta PKK, YPG/PYD'nin bağının kanıtı var.

Ağar, PKK'nın Suriye üzerinden, Pençe Şimşek Harekat alanına terörist ve mühimmat takviyesi yapmak için yola çıktığını da sözlerine ekledi.