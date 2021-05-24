Son dakika: 'Üst düzey' operasyonda kritik detay: Anlık istihbarat, anlık teyit, anlık vuruş...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde nokta atış bir operasyon gerçekleştirdi. Pençe Şimşek Harekatı ile bozguna uğrayan PKK'ya Suriye'den terörist ve silah desteği götürmeye çalışan YPG/PYD'ye karşı yapılan operasyonda 2'si sözde üst düzey 4 terörist öldürüldü. Operasyonun detaylarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar SABAH'a değerlendirdi. Ağar, "Anlık istihbarat, anlık teyit ve anlık vuruş ile gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemli, fantastik bir operasyon" dedi.
"ANLIK İSTİHBARAT, ANLIK TEYİT VE ANLIK VURUŞ..."
MİT'in edindiği bilgileri TSK ile paylaşması ve nokta koordinasyon vermesi ile PKK'ya vurulan ağır darbeyi değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şöyle konuştu:
Bu operasyon anlık istihbarat, anlık teyit, anlık vuruş ile gerçekleşti. Bu özellikleri barındırması nedeniyle oldukça önemli bir operasyon.
"YPG İLE PKK ARASINDAKİ ORGANİK BAĞIN İSPATI"
ABD'nin terör örgütü YPG'yi üst üste ziyaret ettiği, desteklerini artırdığı, terör örgütü olarak göstermekten çıkarmaya çalıştığı dönemde operasyonun başarı ile yapılmasına dikkat çeken Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:
YPG ile PKK arasındaki organik bağın gözler önüne serilmesi açından oldukça önemli bir operasyon. Yine terör örgütü YPG ile ABD arasındaki işbirliğini gözler önüne sermesi, ispatlaması açısından çok önemli...
"BİNDİKLERİ ARACA KADAR BİLİNİYORDU, NOKTA VURUŞ..."
Ağar, MİT'in istihbaratının ne kadar kuvvetli olduğuna, sahaya olan hakimiyetine de vurgu yaptı.
Ağar, "Bir Land Crusier ve bir pikap araç var. Pikap aracı değil, Land Crusier'i vuruyorlar. 4 terörist de aynı araçta. MİT'in elinde bindikleri araca kadar bilgi var. Tam tepelerine çöküyor, nokta vuruş var." dedi.
"FANTASTİK BİR OPERASYON"
Ağar sözlerine şöyle devam etti:
Olayın ardından hemen görüntüler elde edilmiş. Görüntüler yalnızca havadan değil, olay yerinden de, karadan da çekilmiş. Bu MİT'in sahaya hakimiyetini, istihbaratının kuvettini gösteriyor. Çok uluslu bir istihbarat operasyonu, fantastik bir operasyon... O araçta PKK, YPG/PYD'nin bağının kanıtı var.
Ağar, PKK'nın Suriye üzerinden, Pençe Şimşek Harekat alanına terörist ve mühimmat takviyesi yapmak için yola çıktığını da sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT ortaklığı'nda Irak'ın kuzeyinde Duhok bölgesinde bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda 4 terörist öldürüldü. Teröristlerin 2'sinin sözde üst düzey olduğu belirtildi.
Operasyonun havadan ve karadan tüm görüntüleri de paylaşıldı.