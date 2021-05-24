Türkiye İnterpol’ün suçla mücadele üssü oldu

Dünyanın en büyük Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan İnterpol, kapılarını SABAH'a açtı. 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle İnterpol'e üye ülkeler evlerinde hizmet verirken Türk İnterpol'ü 88 suçluyu Türkiye'ye getirdi. İnterpol, Kasım'da gerçekleşecek olan ve dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen İnterpol Genel Kurulu için Türkiye'yi seçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan genel kurulda Türkiye, FETÖ-PDY olmak üzere PKK/KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelesi ve bu konulardaki görüşlerini katılımcılara en üst düzeyde aktaracak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Dairesi Başkanlığı, gerçekleşecek olan İnterpol Genel Kurulu öncesi kapılarını SABAH'a açtı. İşte detaylar:
İnterpol, 194 üye ülke ile 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'i geçti. İnterpol, Dubai'de yapmayı planladığı genel kurulu Covid-19 salgınının artması ve yeterli tedbirler alınmadığı gerekçesiyle iptal etti. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Batılı ülkelerin muhalefetine rağmen oy çokluğuyla Türkiye tercih edildi. Türkiye, İnterpol Genel Kurulu'na 1955 ve 1996 yıllarının ardından 3'üncü kez ev sahipliği yapacak. Organizasyon İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 20-25 Kasım'da gerçekleşecek. 194 ülkenin üst düzey temsilcileri katılacak.
Genel kurula katılacaklara güvence ve muafiyetler veren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Genel kurula katılacaklar her türlü karantina tedbiri ve hukuki süreçten muaf olacak. İnterpol dokümanlarının dokunulmazlığı yasa teklifiyle garanti altına alınacak. Katılımcıların kişisel bagajlarına el konması da söz konusu olmayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan yasa teklifine göre, toplantıya katılacaklardan vize ücreti alınmayacak. Katılımcılar hukuki süreç ve sivil, idari ve cezai konularda hukuki sürecin yürütülmesi muafiyetinden de faydalanacak.
1YILDA 88 SUÇLUYA YURTDIŞI OPERASYONU
EGM İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek SABAH'a konuştu:
Uluslararası arama bültenleri,
üye ülkelerin talepleri üzerine
genel sekreterlik tarafından
çıkarılmakta ve ortak veri
sistemleri üzerinden paylaşılmaktadır.
İnterpol farklı
işlevlere sahip kırmızı,
mavi, yeşil, sarı siyah, turuncu
ve mor bültenler yayınlıyor.
Bu bültenlerin dışında
Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi
özel bültenleri
de İnterpol
tarafından
çıkarılıyor.
İnterpol gelişen bilişim teknolojilerine uygun
olarak kendisini yeniliyor. Üye 194 ülkeden sağladığı
bilgilerle, 18 farklı veri tabanı oluşturuldu.
Milyonlarca bilgiyi barındıran İnterpol veri tabanları,
suçlulara ait kimlik bilgileri ve parmak izlerinin
yanı sıra; çalıntı eşyalar, pasaportlar; her türlü
deniz,
hava, kara taşıtları ve silahlara ait bilgileri içeriyor.
2020 yılı itibariyle 18 veri tabanında 113 milyon veri
bulunurken günlük ise 9 milyon arama yapılıyor.
Türk İnterpol'ü 194 üye ülke arasında gerek personel
sayısı gerekse 200 bin gelen giden evrak hacmiyle
ilk on sırada yer alıyor.
Covid-19 nedeniyle 2020'de dünya
İnterpol'leri evlerinden çalışırken Türk İnterpol'ü
suçla mücadelede hız kesmedi. Gürcistan'dan
27, Almanya'dan 10, Fransa'dan 3, ABD
ve Rusya'dan 1'er suçlu gibi çok
sayıda ülkeden, terör, uyuşturucu,
kaçakçılık, cinayet
vb. aranan 88 suçlunun
Türkiye'ye
iadesi sağlandı.
Yine Türkiye'de
yakalanan 3
suçlunun
iadesi
sağlandı.
FİLİSTİN, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE ÜYE...
Filistin, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasının ardından, uluslararası birçok kuruma üye olma imkanı yakaladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in devlet olarak her platformda desteklenmesi talimatı verdi. Çin'de yapılan 86. İnterpol Genel Kurulu'nda Türkiye'nin yoğun kulis faaliyetleri neticesinde 74 oy olan Filistin devleti üyeliğe halk kazandı.