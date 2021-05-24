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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:06

Uyuşturucu satan sokak satıcıların ağır darbe!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu satan sokak satıcıların ağır darbe!

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Türkiye geneli başlatmış olduğu sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe. Narkotik ekipleri 1 hafta içinde 4 bin 432 kişi adli işlem yaparken çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü' nün Türkiye geneli başlatmış olduğu sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe. Narkotik ekipleri 1 hafta içinde 4 bin 432 kişi adli işlem yaparken çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Türkiye geneli gerçekleştirdiği 1 haftalık 'Sokak' operasyonları ile 4 bin 432 kişiye adli işlem yapıldı. Narkotik ekiplerinin başarılı çalışmasında 120 kilo eroin, 1.5 ton esrar, 43 kilo bonzai, 10 kilo metamfetamin, 34 bin adet sentetik hap, 1 kilo skunk, 12 adet ecstasy, 4 bin 500 kök kenevir ve 60 tabanca ele geçirildi.

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Uyuşturucu satan sokak satıcıların ağır darbe!
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