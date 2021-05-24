Uyuşturucu satan sokak satıcıların ağır darbe!

Emniyet Genel Müdürlüğü' nün Türkiye geneli başlatmış olduğu sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonla uyuşturucu tacirlerine darbe. Narkotik ekipleri 1 hafta içinde 4 bin 432 kişi adli işlem yaparken çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturuyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Türkiye geneli gerçekleştirdiği 1 haftalık 'Sokak' operasyonları ile 4 bin 432 kişiye adli işlem yapıldı. Narkotik ekiplerinin başarılı çalışmasında 120 kilo eroin, 1.5 ton esrar, 43 kilo bonzai, 10 kilo metamfetamin, 34 bin adet sentetik hap, 1 kilo skunk, 12 adet ecstasy, 4 bin 500 kök kenevir ve 60 tabanca ele geçirildi.