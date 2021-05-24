Van-Bitlis karayolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sıkışmalı trafik kazası olduğu ihbarını alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Gevaş ve Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kaza mahalline intikal etti. Ters dönen minibüste bulunan Teymur Şipal, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.