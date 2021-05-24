Virüs, organ bağışlarını yüzde 57 azalttı

Türkiye'nin en önemli sağlık sorunlarından biri olan organ ve doku nakilleri, koronavirüs pandemisinden etkilendi. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kadavra verici sayıları artmış olsa da 2020'de bağış oranı 14 yıl geriledi. Ulusal Organ Bekleme Listesi'nde 23 bin 880 hastanın organ beklediğine dikkat çeken Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Rahmi Baykan, "Bağış ve nakil rakamları, pandemide maalesef yüzde 57 düşerek 2007 rakamlarına döndü. 2019'da 619 kadavra verici varken 2020'de 263 oldu. Kadavra vericilerden organ kullanılabilme oranı milyon nüfus başına 2019 sonu itibarıyla 7.5 iken, pandemi nedeniyle 2020'de 3.2 oldu" dedi.