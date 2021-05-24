‘Yine kimin dolduruşuna geldiniz’

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye'de yaşadıklarını görecekler" sözlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?" ifadelerine yer verdi.