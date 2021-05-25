Dünya genelinde ortaya çıkması sonrasında akılalmaz bir hızla yayılım gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla son durum verileri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak duyurulan en son korona tablosu ile entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı verilerini öğrenmek isteyenler ise 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA! 25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan en son koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Bakanlık tarafından güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri paylaşıldığında burada olacak…