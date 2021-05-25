Anadolu Efes'e özel uğurlama

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Almanya'ya giden Anadolu Efes, İstanbul Havalimanı'ndan özel bir törenle uğurlandı.

Anadolu Efes, 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Almanya'nın Köln şehrinde gitti.Corendon Airlines'ın özel olarak hazırladığı uçakla finalin oynanacağı Köln'e giden Anadolu Efes kafilesi seyahatleri öncesinde ise İstanbul Havalimanı'nda özel olarak ağırlandı.Dış hatlar terminali İGA Lounge'daki düzenlenen uğurlama töreninde basketbolcular mini konserle moral depoladı Kafilede yer alan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Tuncay Özilhan İGA CEO'su Kadri Samsunlu' ya forma hediye etti.

KUPAYI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, uğurlama için İGA' ya teşekkür ederek kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandıklarını söyledi. Avrupa'da şu an en iyi basketbol oynayan takım olduklarını ifade eden Ataman "Biz 3 senedir Avrupa basketbolunun tepesindeyiz. THY Avrupa Ligi'nde en çok maç kazanan takım durumundayız. Şampiyonluğu hak ediyoruz. Final maçlarında o günkü performanslar sonucu belirleyecek. Bu kupayı Türkiye'ye getirmeyi biz de çok istiyoruz " dedi

Final Four hazırlıklarını Köln'de sürdürecek olan Anadolu Efes, ilk maçında 28 Mayıs Cuma günü 19.00'da CSKA Moskova ile karşılaşacak.Anadolu Efes, bu karşılaşmayı kazanması halinde final maçında FC Barcelona – AX Armani Exchange Milan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.Final maçı ise 30 Mayıs 2021 Pazar günü 21.30'da başlayacak. Final Four'daki üçüncülük maçı ise yine 30 Mayıs 2021 Pazar günü 18.30'da başlayacak ve Final Four'daki tüm maçlar, Lanxess Arena'da oynanacak.