Binali Yıldırım: Hukuki yoldan hakkımızı arayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Muhalefet, yargının harekete geçmemesini eleştiriyor, siz ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, gerekli açıklamaları yaptığını belirterek "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" diye konuştu. Yıldırım, önceki günkü açıklamasında da "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır" demişti.