Büyükşehir kamuoyunu yanıltıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin işçilerin ücret ve sosyal haklarını iyileştirmemesindeki ısrarı ve olumsuz tutumu sonucunda işçilerin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Kandil, "Toplu iş sözleşmesinin imzalanamamasından dolayı bir taraftan hak kayıpları artarken diğer taraftan bütün hakların ödendiği ileri sürülerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır" dedi.

8 BİN İŞCİ 2 YILDIR MAĞDUR ELİYİYOR

Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 7 bin 338 işçi arkadaşlarının toplu iş sözleşmesinin belediye tarafından kasten imzalanmaması nedeniyle iki yıla yakın bir zamandır mağdur edildiğini de söyledi. Taşeron şirket işçisi iken 696 sayılı KHK ile 2018 yılında belediyenin şirketinde sürekli işçi statüsünde çalışmaya başlayan bu insanların taşeron dönemindeki koşullarla çalıştırılmaya devam ettiğini de belirten Kandil, "Pek çok belediyede kadrolularla şirket çalışanlarının ücret ve sosyal haklarının eşitlendiği bilindiği halde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları A.Ş'de çalışan arkadaşlarımızın haklarınızı vermemekte direnmektedir" diye konuştu.

GERÇEK BU

Muhammed Talha Kandil Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuncer'in sözleri gerçeği yansıtmadığını da açıkladı. Tuncer'in işçilere verdiklerini iddia ettiği yüzde 4 zam geçtiğimiz yılbaşında uygulanmadığını da belirten Kandil, " Düzenli olarak verildiği ileri sürülen 75 TL bayram ikramiyeleri geçtiğimiz Ramazan Bayramında ödenmemiştir. Yemek parası dedikleri ise sadece ama sadece günlük 5 TL'den ibarettir. Hak dedikleri şey bu mudur? Sayın Tuncer 5 liraya nerede yemek yemektedir. 3 yıl öncesinin açıklanan yemek yardımı olan 5 TL ile yemek yiyebiliyorsa derhal 5 liraya yemek yediği lokantanın adresini Antalya Büyükşehir emekçilerine vermelidir. Yoksa İşçiye reva görülen bu mudur açıklamasını yapmalıdır" diyerek tepkilerini dile getirdi.

SÜRGÜNLER İŞTEN ÇIKARMALAR ORTADA

Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aynı toplantıda ifade ettiği 'Göreve başlamadan belediyede sendika çalışmasına başlanıldığını duyduğum anda müdahale ettim. Hiçbir arkadaşımızın sendikasına karışmadım. Hiç kimseye x sendikasına geçeceksiniz yoksa sizi işten atarım demedim' şeklindeki sözlerini ise kamuoyunun takdirine bıraktıklarını açıkladı.

Gerçeklerin ortada olduğunu da kaydeden Kandil, "Antalya'nın şahit olduğu sürgünler, işten çıkarmalar ortadadır. Gerçekler Sayın Böcek ve Genel Sekterinin anlattığı gibi ise 26 Temmuz 2019 yılında başlattığımız hak grevimiz neden hala sürmektedir. Hak verildi de işçi mi almadı" dedi.

Kandil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuş yeniden görülmesi için yerel mahkemeye geri göndermiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, davalık olan konu diyerek bahsettiği grevin sona erdirilmesi mahkemesini belediye olarak kendisi açmış ve mahkeme diyerek geçiştirerek işçileri tekrardan mahkeme kapılarına döküp zam vermemeye devam mı edecektir? Birkaç yılda bu mahkemenin sonuçlanması mı beklenilecektir? 3 yıldır aynı olan hakların bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamamaya bu süre zarfında devam mı edecektir. Buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'e sesleniyoruz. Gelin, Emekçi arkadaşlarımızı mağdur etmekten vazgeçin. 7 bin 338 arkadaşımızın mağduriyetini giderin. Toplu İş Sözleşmesini masada uzlaşarak imzalayalım."