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Haberler Gündem Haberleri Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran’dan sonra düğün salonları açılacak mı? Düğün yasağı kalktı mı, ne zaman kalkar?
Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:03

Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran’dan sonra düğün salonları açılacak mı? Düğün yasağı kalktı mı, ne zaman kalkar?

Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran’dan sonra düğün salonları açılacak mı? Düğün yasağı kalktı mı, ne zaman kalkar?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden biri de nikah, kına, düğün, nişan merasimlerine olmuştu. Kapanan düğün salonları sahipleri gözünü bu kapsamda kademeli normalleşmenin ikinci aşaması için 1 Haziran sonrasına çevirirken bu noktada ise “Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran’dan sonra düğün salonları açılacak mı?” soruları gündeme taşındı. Yayımlanan son genelgede kısıtlamanın 1 Haziran’a kadar devam edeceği ifade edilmişti. Buna göre; nişan, nikah, kına, düğün yasağı ne zaman kalkacak, , düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte tüm bu sorulara ilişkin gelişmeler…

Düğün salonları sahipleri ve evlilik hayali kuran binlerce izleyici gözünü 1 Haziran sonrası için Kabine'den çıkacak karara çevirdi. Kademeli normalleşmenin ilk aşamasında bilindiği üzere nikah, kına, düğün, nişan merasimlerindeki kısıtlamanın bir süreliğine daha devam etmesi kararı alınmıştı. Bu noktada ise "Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran'dan sonra düğün salonları açılacak mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Düğünlerle ilgili son dakika gelişmeleri bu kapsamda yakından takip ediliyor. İşte detaylar…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler ve nikâhlar Haziran’da yapılacak mı, serbest olacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni Normalleşme Takvimi ile 2021 Nişanlar ve Düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest mi?

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

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Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran’dan sonra düğün salonları açılacak mı? Düğün yasağı kalktı mı, ne zaman kalkar?
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