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Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:21

'nün mahrem asker yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

merkezli 4 ilde 'nün mahrem asker yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü/sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerlerinde bulunduğu şüphelilerden 10'u, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla yakalandı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
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