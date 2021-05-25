FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: FETÖ’cü 23 mahrem imam yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışma gerçekleştirdi.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 42 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 23 mahrem imam gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.