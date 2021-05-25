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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:47

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: FETÖ’cü 23 mahrem imam yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: FETÖ’cü 23 mahrem imam yakalandı

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen 23 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışma gerçekleştirdi.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 42 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 23 mahrem imam gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: FETÖ’cü 23 mahrem imam yakalandı
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