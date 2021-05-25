Hayvanat bahçesindeki dehşette yeni gelişme! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu

Çekmeköy'de Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde 9 Mart 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada iddiaya göre aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Alacak verecek davasından kaynaklı yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

HAYVANAT BAHÇESİNDEN ELİNDE SİLAHLA ÇIKMIŞ

İddianamede şüpheli Mustafa Ö.'nün maktul Salih Memişoğlu'nu ve maktul Ömer Faruk Zengin'i kasten öldürdüğü, silahla yaraladığı Osman Özgelet'in ise yaralanmasına ilişkin alınan hastane raporunda yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu ve kişi üzerindeki etkinin hafif tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu aktarıldı. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde ise olay günü şüpheli Mustafa Ö.'nün Park Of İstanbul adlı iş yerine gelerek aracını parkettiği, ana girişten içeri girdiği, sonrasında da elindeki silahla yürüyerek aracına binip ayrıldığı belirtildi.

10 YILDIR TANIŞIYORLARMIŞ

Şüpheli Mustafa Öztürk iddianamede yer alan ifadesinde maktul Salih Memişoğlu'nu 10 yıldır tanıdığı, Park Of İstanbul isimli iş yerinin bulunduğu ormanlık alanı kiraladıklarını, bu ormanlık alanı temizleyip günümüzdeki haline gelmesini sağladığını, maktul Memişoğlu'nun söz konusu iş yerinin sahibi olduğunu ve maktul Ömer Faruk Zengin ile de husumeti olmadığını söyledi.

'PARASAL YÖNDEN ANLAŞMAZLIK YAŞADIK'

İfadesinin devamında şüpheli Mustafa Öztürk, maktul Memişoğlu ile aralarının iyi olduğunu, işletme içerisindeki büfe ve yöresel ürünler pazarlama işletme hakkının 2044 yılına kadar Memişoğlu'na vermek üzere taahhüt ettiğini dile getirirken işletmenin açılmaya başlamasıyla birlikte daha çok para kazanılacağının anlaşılması üzerine Memişoğlu'nun vermiş olduğu sözlerinden döndüğünü öne sürdü. Öztürk, işletmenin işletmesine yönelik işlemlerde ve parasal miktarlarda anlaşmazlıkların yaşandığını ve bu süreçte Memişoğlu hakkında savcılığa, Çevre Şehircilik ve Orman Bakanlığı'na şikayetlerde bulunduğunu da söyledi.

HER ŞEYİ SİNEYE ÇEKECEĞİ SIRADA...

Olay günü olan 9 Mart 2021 tarihinde olay yerine aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynıra gittiklerini, Memişoğlu'nun kendisine el kol hareketleri yaptığını, aralarında tartışma yaşandığını, Memişoğlu'nun ruhsatlı silah taşıyan yeğeni Uğur ve kardeşi Ali'nin olay yerinde gözdağı verircesine tavırda bulunduğunu söyleyen şüpheli Öztürk, Memişoğlu'nda da silah olabileceğini düşündüğü için 'Salih hayırdır niye bana böyle konuşuyorsun' dediğini ve her şeyi sineye çekmeye hazırlandığı sırada Memişoğlu'nun kendisine silahla eylem yapacağını düşündüğünü ve sonrasında silahı Memişoğlu'nun kafasına dayadığını ve silahını dolduruş yaptığı sırada Osman ya da Ömer Faruk'tan birinin, silahı düşürmek için eline vurduğunu ve elinin tetikte olması nedeniyle silahın patladığını aktardı.

'OLAYIN TEK SUÇLUSU BENİM'

Ayrıca iddianamede yer alan ifadesinde şüpheli Öztürk, amacının kimseyi vurmak olmadığını, kendini kurtarabilmek sağ sola hedef gözetmeksizin ateş ettiğini ve öfke patlaması yaşayarak Memişoğlu'na ateş ettiğini kaydetti. İddianamede Öztürk'ün oğulları Bayram ve Ensar'ın yanına gittiğini ve onların bu olaydan haberleri olmadığını öne sürdü. Olay sonrası taksi durağına giderek akrabası Satılmış Güneş'in aracına bindiğini ve Mehmet Güneş'in yanına giderek o gece ofiste kaldığını belirten şüpheli Öztürk, olayın tek suçlusunun kendisi olduğunu beyan etti.

'BABAMA TESLİM OL DEDİM AMA DİNLEMEDİ'

Şüpheli Ensar Öztürk iddianamedeki ifadesinde babasının söz konusu işletmeye 1 milyon lira değerinde masraf yaptığını, Memişoğlu ile babası arasında 2 yıldır anlaşmazlık olduğunu babasının Memişoğlu'nu vurmak gibi bir niyetinin olduğunu düşünmediğini bildirirken Şüpheli Bayram Öztürk'ün ise olaydan sonra babasının kendisine Memişoğlu'nun öldüğünü söyleyince, babasına teslim olması gerektiğini söylediğini fakat babasının kabul etmeyerek taksi durağına gittiğini belirtti. Şüpheliler Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş ise şüpheli Mustafa Öztürk'e bilerek yardım etmediklerini iddia etti.

ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ AÇIKLANDI

İddianamede şüpheli Mustafa Öztürk'ün maktul Salih Memişoğlu'nu tasarlayarak öldürdüğü ve yine olay sırasında maktul Ömer Faruk Zengin'i kasten öldürdüğü kaydedildi. Şüpheli Mustafa Öztürk'ün olay sırasında Memişoğlu'nun yanında bulunan 4 müştekiyi de kasten öldürmeye teşebbüs ettiği anlatılırken şüpheli Mustafa Öztürk'ün oğulları olan şüpheliler Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün söz konusu olayda babalarıyla birlikte hareket ettikleri, şüpheliler Mehmet Güneş ile Satılmış Güneş'in ise Mustafa Öztürk'ün olayla ilgili eylemlerine yardım ettiklerinin anlaşıldığı açıklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken 'Kasten öldürme' suçundan da müebbet hapsi istenirken 4 kişiye karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DİĞER ŞÜPHELİLERE DE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ayrıca iddianamede şüpheli Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken Satılmış Güneş'in ve Mehmet Güneş'in de 'Tasarlayarak öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.