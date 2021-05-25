Son dakika haberleri: Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, HSK 2021 Yaz Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Daire; 2582'si adli, 488'i idari, 130'u ünvanlı olmak üzere 3 bin 70 kişilik kararnameyi nihayetlendirdi.
SON DAKİKA: HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti | Video
26 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ
Kararname kapsamında 26 ilin başsavcısının değiştiği. Afyonkarahisar Başsavcısı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ise Aydın Başsavcısı oldu. 111 Ağır Ceza Mahkeme Başkanı'nın da atandığı öğrenildi.
HSK 1. DAİRE BAŞKANI HALİL KOÇ'TAN AÇIKLAMA
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Halil Koç diğer mesajında ise, "2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" dedi.
HSK'dan yaz kararnamesi | Video
7 İSİM BELİRLENDİ
Yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Buna göre, TBMM'de Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday için oylama işlemi TBMM Genel Kurulunda yapıldı.
TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde toplanarak 114 aday adayı arasından 21 adayı belirlemişti. Bu kapsamda, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlenmişti. Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında, AK Parti'nin adayları Bilal Temel, Aysel Demirel ve Ergün Şahin, MHP'nin adayı Hamit Kocabey, İYİ Parti'ni adayları Sinan Esen ve Cumhur Şahin ile CHP'nin adayı Ömür Topaç HSK üyeliğine seçildi.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.