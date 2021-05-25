SON DAKİKA: HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

TBMM'de seçilecek 7 üye için Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde toplanarak 114 aday adayı arasından 21 adayı belirlemişti. Bu kapsamda, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlenmişti. Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında, AK Parti'nin adayları Bilal Temel, Aysel Demirel ve Ergün Şahin, MHP'nin adayı Hamit Kocabey, İYİ Parti'ni adayları Sinan Esen ve Cumhur Şahin ile CHP'nin adayı Ömür Topaç HSK üyeliğine seçildi.