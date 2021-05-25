İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Eyüpsultan'da terör estirdi! Kolu kırılan Ayşe Topçu'dan açıklama

Ben kapının koltuğunu tuttum ki, belki durdururum arabayı diye. Bir sürat yaptı ben yerlere düştüm. Arabanın kapısından beni ittiler. Ben düşeyim diye hafif bir sürat yaptılar. 2 metre sürüklendim. Ben düşünce müdahale etmediler. BEni çevredeki vatandaşlar kaldırdılar. Alnımda yaralar var; dirseğim ve bileğim kırıldı. Darp raporu aldım. Kendisine; bizim parkımız bize versin. Orası bizim deprem alanımız. Yaşam alanımız. Bir parkımız var. Orayı da kentsel dönüşüm yapmayalım.