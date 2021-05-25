İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Eyüpsultan'da terör estirdi! Kolu kırılan Ayşe Topçu'dan açıklama

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.
Ancak Ekrem İmamoğlu Ayşe Topçu adında bir kadının üstüne araç sürdürdü. Yaralanan kadın darp raporu alarak İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.
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ARACIN SÜRÜKLEDİĞİ AYŞE TOPÇU O ANLARI ANLATTI
O anlar A Haber ekranlarında anlatan Ayşe Topçu; "Sadece dedim ki; 'Ne olur bizim parkımızı almayın. Aracın dibindeydim. Beni gördü. Ben otururken gördüm onu. Bunu söylerken hala araba hareket halindeydi.
Ben kapının koltuğunu tuttum ki, belki durdururum arabayı diye. Bir sürat yaptı ben yerlere düştüm. Arabanın kapısından beni ittiler. Ben düşeyim diye hafif bir sürat yaptılar. 2 metre sürüklendim. Ben düşünce müdahale etmediler. BEni çevredeki vatandaşlar kaldırdılar. Alnımda yaralar var; dirseğim ve bileğim kırıldı. Darp raporu aldım. Kendisine; bizim parkımız bize versin. Orası bizim deprem alanımız. Yaşam alanımız. Bir parkımız var. Orayı da kentsel dönüşüm yapmayalım.
Parkımızı yıktırmayacağız. Arabalarımızla parkın etrafını saracağız. Bir kolum gitti, ikinci kolumu da vereceğim park için. Ekrem İmamoğlu'na da bunu söylüyorum. Gezi Parkı'nda bir tane ağaç için İstanbul'u birbirine kattılar, bunlar ağaç değil mi? Benim burada oturmadığımı iddia ediyorlar. 17 senedir buradayım." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki!