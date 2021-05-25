İmamoğlu söz verdi, hayırsever yapacak

İstanbul Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yapmadığı Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezi'ni hayırsever işadamı yaptıracak. 1,5 yıldır cevap gelmeyen projeyle ilgili Silivri Belediyesi'nin girişimleriyle temel atılıyor. 15 bin metrekare alana inşa edilecek merkezde Bizden Size Sosyal Market, Eryap Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi yer alacak.

2 YILDIR HAMLE YOK



Silivri'de tam donanımlı engelli yaşam ve eğitim merkezi hayırsever Nakipoğlu Ailesi tarafından yaptırılıyor. İmamoğlu göreve geldikten sonra projeyi İBB'ye sunduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Engelli Koordinasyon Merkezi için İBB'ye açık çek verdim, araziler sundum çünkü dezavantajlı gruplar çok önemli. Ama iki yıldır atılan bir hamle yok. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız" diyerek projeyi duyurmuştu.





Önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde; Bizden Size Sosyal Market, Eryap Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi yer alacak.

Merkezde ayrıca; kütüphane, hobi odaları, spor odası, mutfak atölyesi, oyun odası ve meslek odaları yer alırken, müdürlük binasında ise tüm vatandaşlara hizmet verebilecek terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri hizmet verecek. Yeni Mahalle Kiptaş 1 Konutları karşısında toplam 15 bin metrekare alanda, 3 ayrı bloktan oluşması planlanan merkez ile Silivri'de yaşayan dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak hedefleniyor.