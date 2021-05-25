İstanbul’da şafak operasyonu 22 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 16 ayrı ilçede 33 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; 22 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik polislerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bugün sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirdi. 16 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 33 hedef şahıstan 22'si gözaltına alındı.

35 Adrese yapılan baskınlarda yapılan aramalarda; 60 kök hint keneviri, 1 kilogram kurutulmuş ot esrar, Çok sayıda elektrikli fan, Ortam nemlendirici, Adaptör ışıklandırma sistemleri, Sıvı gübreler ve düzenekler ele geçirildi.





Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.