Kabaktepe: Üstadı okumaya sözleşelim!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şair Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yıl dönümünde sosyal medyadan yad etti. Kabaktepe, "Hem anmak hem de anlamak bize yol olmalı. "Ölen beden imiş." "Fikir işçiliği" aşkıyla dokuyup, bize bıraktığı tefekkür hazinesiyle aramızda her daim canlı kalmıştır Necip Fazıl Kısakürek. Bizden en çok isteyeceği şey; onun hakikat bahçesinden tatmaktır. Üstadı okumaya sözleşelim" ifadelerini kullandı.

"38. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE YÂD EDİYORUM"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabından, "Edebiyatımızın ve gönül dünyamızın değerli mütefekkiri, mukaddes emanetin yılmaz bekçisi, Sultanü'ş Şüara Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi.