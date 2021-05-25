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Giriş Tarihi: 25.5.2021

şehidini uğurladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri şehidini uğurladı
Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında helikopterden inişi esnasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Bünyan ilçesindeki törende şehidin annesi Nihal, babası Murat, kardeşleri Oğuzhan ve Mukadder ile yakınları cenazeye sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve babası "Kuzum, aslanım benim. Beni bırakıp nereye gittin?" diyerek ağlarken, babaannesi ise torununun fotoğrafını gazetecilere göstererek gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, vatandaşların tekbirleri eşliğinde götürüldüğü Bünyan Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.
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Kayseri şehidini uğurladı
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