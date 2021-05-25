Kırıkkale Belediyesi pandemi sürecini büyük bir hassasiyetle ve başarıyla sürdürdü

Koronavirüsü salgınıyla mücadele için ilk günden itibaren seferberlik ilan eden Kırıkkale Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması adına birçok sosyal yardım ve destek hizmetlerini de uygulamayı sürdürdü.

Ulusal ve uluslararası tedbir uygulamalarını dikkate alarak yerel ölçekli çözümler geliştiren Kırıkkale Belediyesi vatandaşların gün içerisinde yoğunluk oluşturduğu tüm noktalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, hastane, sağlık ocakları eczane, kafeler ve benzeri noktalarda dezenfekte çalışması yürütüyor. Pandemi dönemin başladığı günden bu tarafa 14 bin ton dezenfektan kullanan Kırıkkale Belediyesi esnafa da 1.400 litre dezenfektan dağıttı.



Kurduğu dezenfekte tünelinde ambulans, polis aracı, minibüs ve ticari araçları ücretsiz dezenfekte eden Kırıkkale Belediyesi daha sonra bu tüneli vatandaşların kullanımına ücretsiz açtı.





Yine iş ve ekonomik kayba uğramış esnaf grupları ile maddi zorluk yaşayan ailelere 15 bin koli erzak yardımında bulundu, Minibüs esnafına mazot desteği sağladı.

Aş evi kapasitesini artırarak ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya bu dönemde de devam etti. Maskeye ulaşmanın güç olduğu dönemlerde ise 25 bin adet maske Belediye çalışanları tarafından 28 mahallede vatandaşların evlerine dağıtıldı.



Vatandaşların sağlığına da büyük önem verdi ve belediye özellikle pazar yerleri ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda sık sık maske - mesafe denetimi gerçekleştirdi. Eğitime tablet desteği veren Kırıkkale Belediyesi özellikle milli bayramlarda gezici tır ile mahallerde düzenlediği konserler ile sokağa çıkma yasağı olan günlerde vatandaşlara moral oldu.