Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Yoldan geçenleri rastgele bıçakladı
Giriş Tarihi: 25.5.2021 21:59 Son Güncelleme: 25.5.2021 22:11

'de korku dolu anlar! Yoldan geçenleri rastgele bıçakladı

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Yoldan geçenleri rastgele bıçakladı

'de bir şahıs, yoldan geçen iki kişiyi bıçakladı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Mehmet Akif Mahallesi'nde iki kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri böyle bıçakladı | Video

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılar, tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Yoldan geçenleri rastgele bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA