Kuru meyvenin yol haritası dijitalde çiziliyor

Dünya genelinde kuru ve kabuklu meyvelerin yol haritasının çizildiği Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC) bu yıl 25-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında pandemi nedeniyle online gerçekleştiriliyor.



Dünya genelinde 750 firma ve kuruluş temsilcisinin üyesi olduğu Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (INC), her yıl farklı bir ülkede yaptığı kongrelerde ürünlerin üretim ve tüketim durumları ve tahminlerine ilişkin istatistikler, ticarete etki eden konular, genel tanıtım çalışmaları, kuru ve kabuklu meyvelerin insan sağlığına katkılarına yönelik bilimsel çalışmalar ele alınıyor. Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformunun INC Kongresi olduğunu söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep sözlerine şöyle devam etti: "Kuru meyveler ve fındık sektörlerinde dünyada lider üretici ve ihracatçı kimliğiyle önemli bir aktör olan ülkemizin böyle uluslararası platformlarda temsil edilmesi, katılım sağlanması sektörümüzü güçlendiriyor. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve fındığın dünya genelinde tüketimini artırmayı hedefleyen projeler INC Kongresinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2020 yılında 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu ihracatın 846 milyon dolarlık kısmı Birliğimizce gerçekleştirildi. 162 ülkeye ihracatımız var. Bizim görevimiz Türk üreticisinin ürününün katma değerli ihracatına aracılık etmek ve dünya genelinde pandemiyle birlikte ön plana çıkan sağlıklı gıda tüketiminde insan sağlığına olan olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla kanıtlanan kuru meyveyi daha da ön plana çıkarmak. Üç gün boyunca devam edecek oturumlarda badem, fındık, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, çam fıstığı, ceviz ve diğer kabuklu/kuru meyvelerden bahsedilecek. Birliğimiz üyesi firmalarımız da oturumlarda sunum gerçekleştirecek." dedi.



800'DEN FAZLA ŞİRKET ÜYE



Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, 70'in üzerinde ülkeden 800'den fazla fındık ve kurutulmuş meyve sektörü şirketinin Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC)'ne üye olduğu söyledi. "Bu sene pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek konferansın katılımcıları kişiye özel bir avatar oluşturabilecek. Platformda dolaşarak, diğer katılımcılarla etkileşim sağlayarak sergi salonunu keşfedebilecek. Katılımcılar oditoryumdaki oturumlara katılabilecek. Aynı zamanda 3D özelliği olan platformda stant açıp, tanıtım yapabilecek. Tüm oturumları Nutflix'te yeniden izleyebilecekler. Konferansa dünyanın her yerinden 1300'den fazla katılımcı gelmesi bekleniyor. Sektördeki en son gelişmeleri öğrenme, endüstri profesyonelleriyle bağlantı kurma ve yeni iş fırsatları için büyük bir şans. Konferansın açılışı TR saatiyle 17:00'de gerçekleşecek. İncir, üzüm, kayısı Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı ürünler listesine yer alıyor. "Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve" sloganı ile yürüttüğümüz kampanyaya kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde tüketim miktarını üst seviyelere çıkarıp, geliştirmek için dijitalden devam ediyoruz."