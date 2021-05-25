Otomobilde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Birlik Mahallesi'ne bağlı Karafatma mevki Tünel Üstü Sokak'ta yükselen silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.



Olayda ağır yaralanan otomobildeki Ferdi Gebedek (36) ve Sercan K. (36), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sercan K, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ferdi Gebedek'in ameliyata alındığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





Olayın ardından kaçan şüpheli A.K ise polislerin sıkı takibi sonucunda gözaltına alındı.Bu arada ateş açılması sonucunda hayatını kaybeden Sercan K, ile kuzen olan A.K'nin olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evinde eşine de ateş ettiği ancak kurşunların isabet etmediği öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen olayın ardından A.K ile eşinin Emniyette gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.