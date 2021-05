PKK'dan insanlık dışı vahşet

Diyarbakır Çınar'da 4 yıl önce çocuk yaştayken terör örgütü PKK'nın eline düşen Ş.B.(18) kod adlı örgüt üyesi, 21 kez kaçmaya çalıştığı ancak her defasında yakalandığı hain örgütün elinden son denemesinde kurtuldu. PKK'dan kaçma girişimlerinde yakalandıktan sonra akıllara gelecek bütün işkenceleri gören Ş.B., 20'inci kaçış denemesinde yakalandığında küçücük bir tuvalette 7 ay tutulduğunu, örgüt üyelerinin yemek artıklarıyla beslenerek insanlık dışı uygulamaya maruz kaldığını anlattı. PKK üyesi, HDP'li belediyeye yardım için başvurmasıyla örgütün kendisiyle bağlantıya geçip "Seni de aileni de kurtaracağız" diye kendisini dağa kaçırdıklarını anlattı.İçişleri Bakanlığı'nın ikna projesi kapsamında terör örgütü PKK'dan kaçan Ş.B. jandarmaya teslim oldu. İşte özetle söyledikleri:



* 2014'te HDP'li belediyeye yardım için başvurduk. Belediye yardım etmedi. Sadece ailesinde örgüt mensubu olanlara yardım ettiğini öğrendim. O dönem bana sahip çıktığını düşündüğüm adını Agit diye bildiğim birisi benimle ilgilenmeye başladı. 'Senin durumunu biliyorum, seni ben kurtaracağım bu sıkıntılardan. Ailene de yardım edeceğim' deyince ben nasıl olacağını bile sormadan inandım. Bir süre benimle ilgilendi. Birkaç gün sonra beni Lice'ye gönderdi. Lice'de dediği yere gittikten sonra beni örgüte gönderdiklerini anladım. Dağa gitmek istediğimi söyledim ancak kabul etmediler. Irak'ın kuzeyindeki Zap kampına gönderdiler. Örgütün, insanların yaşadığı sıkıntıları kullanarak bu şekilde birçok masum genci kandırdığını fark ettim" dedi.

HDP'Lİ BELEDİYE BAKMADI, DEVLET YARDIM ETTİ"



Ş.B., "PKK'ya katılmadan önce anlattıkları ile katıldıktan sonra gördüklerim o kadar farklıydı ki, ben ne yaptım diye gece gündüz düşünmekten kendimi alamıyordum. Aç kalsaydım acımdan ölseydim de annemden ayrılmasaydım diye düşündüm. Bize bir süre eğitim verdikten sonra Serekani bölgesinde savaşmaya gideceksiniz dediler. Ben devletten hiçbir kötülük görmemiştim ki devlete karşı savaşayım diye düşündüm. Ayrıca geçim sıkıntısı çekerken HDP'li belediye yüzümüze bakmazken Kaymakamlık bize kucak açmıştı. Annemi ailemi düşünmekten bir an bile zihnimi toparlayamıyordum. Ayrılmak istediğimi söyledim, bana böyle bir şeyin imkânsız olduğunu, ayrılığı kafamdan silmem gerektiğini söylediler ve kızdılar, hakaret ettiler"





İNSANLIK DIŞI İŞKENCE



PKK'nın kendi isteğiyle gitmesine izin vermedikten sonra örgüt içerisinde bulunduğu süre içerisinde 22 defa kaçmayı deneyen ve 21'inde yakalanarak cezalandırılan Ş.B. kendisine yapılan insanlık dışı uygulamayı anlattı. Ş.B. "her kaçtığımda ceza ve işkencenin dozu artıyordu. Aklınıza gelebilecek her türlü cezaya çarptırıldım, en son ikinci defa kaçtığımda beni küçücük bir tuvalete kapattılar ve bu tuvalette 7 ay kaldım. Kendi yediklerinin artıklarını veriyorlar, banyo yapmama müsaade etmiyorlardı. 7 ay boyunca tuvaletin kokusu içerisinde bekledim ve artık akıllanmıştır diye beni çıkardılar. Bu yaşadıklarım dünyadaki hiçbir canlının yaşamaması gereken onur kırıcı, insanlık dışı durumlardı. Ben de ilk fırsatta tekrar kaçtım ve annemi aradım. Jandarma'nın ikna birimiyle annem irtibatlıymış. Jandarma'nın telefonunu bana verdi. Onları aradıktan sonra, söyledikleri yere geldim. Beni alıp Türkiye'ye getirdiler" dedi.



ANNEMİ DE "ÇOCUĞUN KURTARACAĞIZ" DİYE ALDATMIŞLAR



PKK'nın kendisini "annene yardım edeceğiz" bahanesiyle kandırdığını anlatan Ş.B. "aileme hiç para vermedikleri gibi ellerindeki sağdan soldan verilen yardım parasını da 'biz senin oğlunu örgütten kurtarırız' diye almışlar. Anneme örgüt içerisinde çekindiğim bir fotoğrafı gösterip "çocuğun şu bölgede şu kadar para verirseniz getiririz" demişler. Annem ne bilsin garip, çocuğumu kurtaracaklar diye elindeki parayı da onlara vermiş. Kısacası ailenin para sıkıntısı kalmayacak, biz onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız diye kandırıp beni örgüte götürdüler. Geri döndüğümde gördüm ki ailem benim örgüte gittiğim zamandan çok daha kötü duruma düşmüş. PKK'dan kaçtıktan sonra bana sahip çıkan devletime ne kadar teşekkür etsem azdır"