Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi. Polonya heyeti müzeleri ve mezarlığı ziyaret ettiler.



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, görüşmelerin ardından açılış ve ziyaretlere başladı. Dün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ve beraberindeki heyet Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nda bulunan Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Duda, Rychlewicz'un anıtına çiçek bıraktı. Ardından Balat'taki Fener Rum Patrikanesi'ni ziyaret etti.

Polonya Başbakan Yardımcısı Glinski, Adam Mickiewicz Müzesi'ni ziyaret etti



Cumhurbaşkanı Duda'nın heyetinde bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Beyoğlu'ndaki Tatlı Badem Sokak ile Serdar Ömerpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Polonyalı şair Adam Mickiewicz Müzesi'ni ziyaret etti. Glinski'ye, İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.



Mickiewicz'in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi ve belgeler, şairin İstanbul'da geçirdiği yıllara ait fotoğraflar ve Polonya özgürlük mücadelesine ait eser, belge ve fotoğrafların bulunduğu müzenin bodrum katında ise mezarı Krakow'da bulunan Mickiewicz'e ait sembolik bir mezar da bulunuyor.

Ziyarette konuşma yapan Piotr Glinski, şair Adam Mickiewicz'in Kasım 1855 yılında öldüğü binada, döneminin seçkin şairine adanmış sergiyi gördüklerini ve şairin yaratıcılığının yaşadığı zor zamanlar tarafından belirlendiğini söyledi.



Mickiewicz'in eserlerinin vatanseverlik, vatanın özgürlüğü için savaşma gereksinimi ile dolu olduğunu kaydeden Glinski, şöyle devam etti: "İşgal altındaki yurduna duyduğu sevgi biyografisinde, Vilnus İmparatorluk Üniversitesi'ndeki çalışmaları veya Fransa ve İtalya'ya göçü sırasında üstlendiği faaliyetlerde görülmektedir. Unutulmamalıdır ki, Adam Mickiewicz'in Eylül 1855'te bugünkü İstanbul'a yaptığı ziyaretin gayri resmi amacı Çarlık Rusya'sıyla savaşmak için Polonya birlikleri oluşturma girişimiydi. Bugün içinde bulunduğumuz bina şairin hayatının birkaç ayını geçirdiği yerde bulunuyor. Mickiewicz'in ölümünün 100. yıl dönümünde ilk sergi burada açıldı. Polonyalının anısı, İstanbul sakinleri ve bu şehri ziyaret eden çok sayıda turisti nezdinde popüler hale gelmesine ve korunmasına katkı sağlayacaktır. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim."



Konuşmanın ve Glinski diğer ziyaretçiler müzeyi gezdi. Glinski, anı defterini de imzaladı.