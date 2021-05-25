Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER

Öte yandan Bakan Koca, 15-21 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı en çok azalan illerimizi de paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." dedi.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.