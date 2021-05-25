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Giriş Tarihi: 25.5.2021 18:56 Son Güncelleme: 25.5.2021 19:11

SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı İnce'den iddialara raporlu yanıt: İşkenceye sıfır tolerans devletimizin politikasıdır

SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı İnce'den iddialara raporlu yanıt: İşkenceye sıfır tolerans devletimizin politikasıdır

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşkenceye sıfır tolerans devletimizin ve hükümetimizin en önemli politikasıdır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan (AİÖK) raporunu da paylaşan İnce, "Türkiye'de iddialarının doğru olmadığı belirtilmişti." dedi.

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşkenceye sıfır tolerans devletimizin ve hükümetimizin en önemli politikasıdır" ifadelerine yer verdi.

İnce paylaşımında yer verdiği açıkalamlarda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK) belirli dönemlerde ülkemize gelere birçok yerde incelemede bulunur. Bu incelemeler ardından hazırlanan nihai rapor ise paylaşılır.

"UYUŞTURUCU GİBİ SUÇLARA KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI OLDUĞU İFADE EDİLDİ"

Komitenin 2019 yılında yayınlamış olduğu raporda; Türkiye'de işkence iddialarının doğru olmadığı belirtilmişti. Ancak uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi adli suçlara yönelik kötü muamele iddialarının olduğu ifade edilmiştir.

"BU YIL YAPILAN İNCELEMELERDE BENZER TESPİTLER YAPILDI"

İlkence ve kötü muameleye yönelik bu yıl yapılan incelemelerde benzer tespitler yapılmış olup, henüz nihai rapor paylaşılmamıştır."

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SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı İnce'den iddialara raporlu yanıt: İşkenceye sıfır tolerans devletimizin politikasıdır
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