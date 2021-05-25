SON DAKİKA! Bakan Yardımcısı İnce'den iddialara raporlu yanıt: İşkenceye sıfır tolerans devletimizin politikasıdır

Son Dakika Haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşkenceye sıfır tolerans devletimizin ve hükümetimizin en önemli politikasıdır" ifadelerine yer verdi.

İnce paylaşımında yer verdiği açıkalamlarda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK) belirli dönemlerde ülkemize gelere birçok yerde incelemede bulunur. Bu incelemeler ardından hazırlanan nihai rapor ise paylaşılır.