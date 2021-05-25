Son dakika! Başkan Erdoğan: Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil İslam düşmanlığıdır

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil. İslam düşmanlığıdır.

Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

İslam düşmanlığı artık anayasalara ve kanunlara dercedilmeye başlanmıştır.

Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kinini oryantalizm adı altında korumuştur. Son örneği de Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail'in bayrağını çekmeyi koyuyorsa bunun nereye varacağını anlamak mümkündür.