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Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan: Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil İslam düşmanlığıdır
Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:23 Son Güncelleme: 25.5.2021 14:37

Son dakika! Başkan Erdoğan: Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil İslam düşmanlığıdır

Son dakika! Başkan Erdoğan: Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil İslam düşmanlığıdır
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Son dakika... Başkan 1. 'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan sözlerine 'İslam korkusu değil İslam düşmanlığı ile karşı karşıyayız' diyerek başladı...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan sözlerine 'İslam korkusu değil İslam düşmanlığı ile karşı karşıyayız' diyerek başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil. İslam düşmanlığıdır.

Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

İslam düşmanlığı artık anayasalara ve kanunlara dercedilmeye başlanmıştır.

Anadolu'yu ve Kudüs'ü ele geçirme hülyasıyla gerçekleştirilen Haçlı seferleri yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Batı, Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kinini oryantalizm adı altında korumuştur. Son örneği de Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail'in bayrağını çekmeyi koyuyorsa bunun nereye varacağını anlamak mümkündür.

BATI İSLAM DÜŞMANLIĞI YARIŞINA GİRMİŞTİR

Batı ülkelerinde kamu otoritelerii bir İslam düşmanlığı yarışına girmiştir. Özgürlüğün ortadan kalktığı yerde refah da uzun süre kalmaz.

İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımını özel bir paranteze alanlar bu kez de müslümanları hedef tahtasına oturtmuşlardır

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Son dakika! Başkan Erdoğan: Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil İslam düşmanlığıdır
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