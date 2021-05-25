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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:35 Son Güncelleme: 25.5.2021 10:00

: Denizkurdu 2021 başladı! ve Akdeniz'de en kapsamlı tatbikat

Son dakika: Denizkurdu 2021 başladı! Ege ve Akdeniz'de en kapsamlı tatbikat

bilgisine göre , bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için ve 'e açıldı. "Denizkurdu 2021" tatbikatı, 25 bin 500 personelin katılımıyla bugün başladı.

Son dakika... Deniz Kuvvetleri, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'e açıldı. "Denizkurdu 2021" tatbikatı, 25 bin 500 personelin katılımıyla bugün başladı.

Ege'de ve Akdeniz'de, enerji kaynakları nedeniyle zaman zaman sular ısınıyor. Deniz Kuvvetleri, bu haklı mücadelede Türkiye için en önemli güçlerden biri.

Donanma, mart ayındaki "Mavi Vatan" tatbikatından sonra, "Denizkurdu 2021" ile yine Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor.

25 BİN 500 PERSONEL SAHADA OLACAK

Tatbikata 132 gemi, 10 Denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılacak. Kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra, 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı ile işbirliği test edilecek.

Bu destekle 25 bin 500 personelin sahada olması öngörülüyor.

Denizkurdu 2021 tatbikatı, stratejik seviyede harekâta hazırlık unsurları içeriyor.

Birlik ve timlerin su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, denizaltıdan personel kurtarma yetkinliği onlardan birkaçı.

83 GEMİ, 22 LİMANI ZİYARET EDECEK

Tatbikatın son safhasında 83 gemi, Ege ve Doğu Akdeniz'de 22 Limanı ziyaret edecek.

Önceki yılların aksine, koronavirüs önlemleri nedeniyle, gemiler vatandaşlara açılmayacak.

Denizkurdu 2021 tatbikatı, 5 Haziran'da Doğu Akdeniz'deki seçkin gözlemci günü ile tamamlanacak.

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Son dakika: Denizkurdu 2021 başladı! Ege ve Akdeniz'de en kapsamlı tatbikat
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