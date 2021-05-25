SON DAKİKA! Koronavirüs son durum tablosu 25 Mayıs açıklandı! İşte Covid-19 tablosu ve güncel hasta, vaka, vefat sayıları

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 21 Mayıs'ta 218 bin 846 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yine 10 binin altında kaldı ve 9 bin 528 oldu. Hasta sayısı 846 olurken, ağır hasta aylar sonra iki binin altına geriledi ve bin 977 olarak kayıtlara geçti. Bugün vefat sayısında az da olsa bir artış görüldü ve 214 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 45 bin 840 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 8 bin 852 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Bugüne kadar 51 milyon 950 bin 729 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e çıktı.