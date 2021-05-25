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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.5.2021 18:55 Son Güncelleme: 25.5.2021 19:08

: 'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 129 OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi | Video

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Son dakika: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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