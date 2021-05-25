Son dakika: TSK'nın üs bölgesine PKK'nın maket uçak saldırısı önlendi! 1 terörist etkisiz

Son dakika... Daha önce de Kanada yapımı maket uçaklarlarla hain saldırı girişiminde bulunan terör örgütü PKK'YPG yine aynı yöntemi denedi. Mehmetçik terör örgütünün saldırısını önledi.
YERİ BELİRLENDİ VE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada maket uçağın fırlatıldığı noktaya yapılan operasyonda 1 teröristin etksiiz hael getirildiği bildirildi.
İşte o açıklama: Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Çöküşte olan PKK'dan yeni taktik! 'Maket uçak' saldırılarında Suriye detayı