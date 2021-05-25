Trabzon merkezli FETÖ operasyonu

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Trabzon merkezli Antalya ve İstanbul'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade beyanı bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında yüzbaşı ve muvazzaf subayların da olduğu 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon'da 3'ü muvazzaf asker olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.