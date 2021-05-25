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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:47

merkezli operasyonu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon merkezli FETÖ operasyonu

merkezli olarak ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü () ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü muvazzaf 6 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Trabzon merkezli Antalya ve İstanbul'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlar tarafından arandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade beyanı bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında yüzbaşı ve muvazzaf subayların da olduğu 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon'da 3'ü muvazzaf asker olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca soruşturma kapsamında 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Trabzon merkezli FETÖ operasyonu
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