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Giriş Tarihi: 25.5.2021

’daki FETÖ’cülere ortak veri darbesi

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
TSK’daki FETÖ’cülere ortak veri darbesi

’de yürütülen FETÖ soruşturmasında savcılık, elindeki verileri kuvvet komutanlıklarının verileriyle karşılaştırdı. Ortak veri paylaşımıyla daha önce işlem yapılmayan bin 87’si muvazzaf toplam bin 206 FETÖ’cü asker deşifre oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma her geçen gün genişleyerek devam ediyor. Savcılık tarafından yeni uygulanan ve örgütün TSK'daki yapılanmasına büyük darbe vurulmasını sağlayan kuvvet komutanlıklarıyla" ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma kapsamında, kuvvet komutanlıklarında görevli isimlerle ortak toplantılar sonucunda 7 ayda 6 farklı operasyon düzenlendi.

İlki 13 Ekim 2020, sonuncusu ise 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; bin 87'si muvazzaf bin 206 şüpheli asker hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapıldı. 7 ayda 913 FETÖ bağlantılı personel TSK'dan ihraç edildi. 505'inin ise açığa alındığı öğrenildi.
Ortak veri paylaşımı olarak ifade edilen yöntem, kuvvet komutanlıkları eliyle savcılıklarla paylaşılan verilerle oluşturuluyor. Buna göre komutanlıktan gönderilen veriler, savcılıkta bulunan verilerle karşılaştırılıyor. Ankesörlü telefon irtibatları, itirafçı ifadeleri ve diğer delillerle oluşturulan ortak havuz sistemi ile bugüne kadar hakında işlem yapılmamış şüphelilere ulaşılıyor.

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TSK’daki FETÖ’cülere ortak veri darbesi
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