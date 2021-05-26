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Haberler Gündem Haberleri 26 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 26.5.2021 18:31 Son Güncelleme: 26.5.2021 18:37

son dakika duyuruluyor! 26 Mayıs korona tablosu ile bugünkü corona virüsü vaka sayısı

26 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

, salgın başından bu yana olduğu gibi tarafından son dakika olarak bugün duyuruluyor. 1 yılı aşkın bir süredir, ülkemizde etkilerini gösteren covid-19 pandemisine yönelik yurt dışından temin edilen aşısı ile sırası gelenler aşılanırken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 9 bin 375 kişi covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Diğer yandan bugünkü entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. 26 Mayıs koronavirüs tablosu ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı detayları.

Küresel anlamda pandemi oluşturan covid-19 virüsüyle ilgili yurt ve dünyada "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. Salgının Türkiye'deki ilk vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verilerini içeren en son korona tablosu ile güncel korona son durum verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı verilerine erişmek isteyenler 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA! 26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri açıklandığında burada olacak.



24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 375
  • HASTA SAYISI: 693
  • VEFAT SAYISI: 175
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 192

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri

24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 523
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 178
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 003



23 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 839
  • HASTA SAYISI: 710
  • VEFAT SAYISI: 197
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 202

22 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 697
  • HASTA SAYISI: 835
  • VEFAT SAYISI: 231
  • İYİLEŞEN SAYISI:14 bin 472

21 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 528
  • HASTA SAYISI: 846
  • VEFAT SAYISI: 214
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 852

20 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 385
  • HASTA SAYISI: 856
  • VEFAT SAYISI: 207
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271
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26 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 26 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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