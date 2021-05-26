Mahrem yapılanmaya bir darbe daha: 54 gözaltı

- İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheliden 12'si yakalandı.- Ankara'da ise FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" olan 9 kişi gözaltına alındı.- Konya'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki mahrem imamlara yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 mahrem imam gözaltına alındı.- Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli de aranıyor.- Trabzon'da yine mahrem imamlar tarafından kontörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 3'ü muvazzaf asker, 8 şüpheli gözaltına alındı.- Edirne'de ise yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı./ SABAH