59 ilde narkotik operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 59 ilde, tespit edilen kenevir yetiştiricisi 574 kişiye ait 630 adrese, bin 213 ekip, 3 bin 644 personelin katılımı ile eşzamanlı operasyon düzenledi. Esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştiren 574 kişi tespit edildi. 630 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 264 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da yapılan baskınlarda ise toplam 210 adet kapalı alan esrar üretim düzeneği ele geçirildi. Çanakkale'de operasyon düzenlenen bir adreste de bez gardırop içerisine kenevir bitkisinin yetiştirilmesi için özel düzenek kurulduğu görüldü. Operasyonlarda toplam 36 kilo 467 gram esrar, 1301 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 811 gram skunk, 4 mililitre likit esrar, 14 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 26 ecstasy tablet, 40 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 1.5 gram eroin, 1 gram ketamin, 1 kilo 232 gram kenevir tohumu, 94 sentetik ecza, 48 hassas terazi, 52 madde kullanımına yarayan aparat (Bong, Grinder vs), 26 tabanca, 14 tüfek, 2 bin 124 fişek, 14 litre kaçak alkol ve 52 bin 565 lira ele geçirildi.