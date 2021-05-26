Adalar Belediyesi 'Kesin Hesabı' tekrar reddedildi

Adalar Belediye Meclisi 2020 yılı Mali Kesin Hesabı görüşmek üzere 21 Mayıs Cuma günü toplanmıştı. Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplamda 12 meclis üyesi bulunan meclis, belediyenin kesin hesabını 3 CHP'li, 3 AK Partili ve 1 DSP'li meclis üyesinin ret oylarıyla 5'e karşı 7 ret oyuyla reddetmişti.



CHP grubu tarafından, hazırlanan 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabında Adalar Belediyesi'nin gerçekleşen Gelir-Gider tablosunda 5 milyon 400 TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin de yapılmadığı belirtilmişti. Belediye yönetimi tarafından çeşitli bankalardan alınan borçların nereye harcandığının kesin hesapta belirtilmediği ve yaklaşık 6 milyon TL'nin ne amaçla kullanıldığının yönetim tarafından açıklanamamıştı. Karşılıklı konuşmalardan sonra onaya sunulan 2020 Mali yılı kesin hesap teklifine CHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma bucak, DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş ret oyu kullanmıştı.



KESİN HESAP 4 PARÇA HALİNDE GETİRİLDİ



Adalar Belediyesi içerisinde şok etkisi oluşturan karar sonrasında Belediye Başkanı Erdem Gül, Çarşamba günü saat 11.00'da meclisi olağanüstü topladı. Gül, bu mecliste hazırlanan 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabını 4 ayrı madde halinde gündeme getirdi. Meclis üyelerinin kararını da alışıldık dışı bir yöntemle, her bir madde için isimlerini tek tek okuyup kararlarını sordu. Psikolojik baskıya rağmen CHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma bucak, DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş tekrar ret oyu verdi. Bir kez daha reddedilen Kesin Hesap oylamasında meclis üyeleri, Belediye Başkanı Gül'e karşı "Bu konu kapanmayacak bir duruma geldi. Sayıştay gelip belediyenin hesaplarını incelesin sizin belirttiğiniz gibi bir usulsüzlük yoksa siz de aklanırsınız, endişe etmeyin" dedi.



'İHRAÇ EDİLİRSİNİZ'



SABAH gazetesinin elde ettiği bilgilerde ise CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün olağanüstü meclis öncesinde CHP'li meclis üyeleri ile görüşmek üzere Adalara saat 16.00'da gideceği kararlaştırıldı. Kaybolan 978 atın ilçe dışına çıkartılmasını yasa dışı yaparak, ölen ve kaybolan atlarda adı şaibeye karışan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, tüm meclis üyelerine Kaftancıoğlu'nun yapacağı toplantıya katılmaları çağrısında bulundu. Ancak kesin hesabı reddeden 3 CHP'li meclis üyesi toplantıya katılmayacaklarını ve verdikleri karardan vazgeçmeyeceklerini iletti. Meclis üyelerinin bu kararı kendisine iletilen Kaftancıoğlu ise toplantıya katılmaktan son dakikada vazgeçtiği iddia edildi. Bu durum üzerine Akpolat'ın ret kararı veren meclis üyelerine 'İl yönetimi sizi ihraç edecek, gelin bu kararınızdan vazgeçin siz de ihraç edilmekten kurtulun' dediği öne sürüldü.



Öte yandan, Belediye Başkanı Gül'ün talimatıyla mecliste fotoğraf alınması yasaklanırken meclis üyelerinin ret kararlarının gerekçelerinden birinin de afaki gelir rakamları oluşturularak, Bütçe şişirildiği, bu şekilde alacağı tartışmalı olan bir çöp müteahhidine belediyenin parasının aktarıldığı, bu nedenle belediyenin ne SGK'ya ya olan ödemelerini ne de işçi ücretlerinden doğan vergi ödemelerini yapmaması olduğu öğrenildi.