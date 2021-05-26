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Giriş Tarihi: 26.5.2021 10:23 Son Güncelleme: 26.5.2021 10:52

'den atağı! Muhalefetin yalanları tek tek kamuoyuna açıklanacak

Eda IŞIK Eda IŞIK
AK Parti'den Kanal İstanbul atağı! Muhalefetin yalanları tek tek kamuoyuna açıklanacak

Projesi için yürütülen yalan ve karalama kampanyalarına karşı harekete geçti. Kanal İstanbul projesinin vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için bir kampanya yürütülecek. Hazırlıkları devam eden kampanya kapsamında projeyle ilgi İstanbul Belediye Başkanı 'nun söylemleri başta olmak üzere muhalefetin karalama kampanyalarına cevap verilecek. Bu kapsamda kanal İstanbul'un neden ihtiyaç olduğu, Türkiye'ye kazandıracakları anlatılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıkları yapılan kampanyanın kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul projesinin en kısa sürede hayata geçeceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Projeyle ilgili hazırlıklar devam ederken, bir taraftan da projeyi hedef alan saldırılara karşı da mücadele edilecek. Bu kapsamda AK Parti Kanal İstanbul Projesini vatandaşa anlatmak için bir kampanya başlatacak. 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olması hedeflenen Kanal İstanbul, bölge ve Türkiye için önemine vurgu yapılacak.Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir ile İstanbul'un depreme hazırlık sürecini de hızlandırılacağı, projenin yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro hatları gibi ulaşım ağlarıyla bütünlük sağlayacağı kaydedilecek.

Ayrıca proje ile İstanbul boğazındaki gemi yükünün nasıl hafifleyeceği, kanalın Türkiye ekonomisine getireceği katkı anlatılacak ve projenin uluslar arası anlaşmalarla da aykırı olmadığına dikkat çekilecek.

Kanal İstanbul 5 yıl içinde tamamlanacak

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AK Parti'den Kanal İstanbul atağı! Muhalefetin yalanları tek tek kamuoyuna açıklanacak
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