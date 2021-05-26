AK Parti'den Kanal İstanbul atağı! Muhalefetin yalanları tek tek kamuoyuna açıklanacak

Projeyle ilgili hazırlıklar devam ederken, bir taraftan da projeyi hedef alan saldırılara karşı da mücadele edilecek. Bu kapsamda AK Parti Kanal İstanbul Projesini vatandaşa anlatmak için bir kampanya başlatacak. 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olması hedeflenen Kanal İstanbul, bölge ve Türkiye için önemine vurgu yapılacak.Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir ile İstanbul'un depreme hazırlık sürecini de hızlandırılacağı, projenin yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro hatları gibi ulaşım ağlarıyla bütünlük sağlayacağı kaydedilecek.